PSG : Pierre Ménès refait le match et regrette trois choix d’Emery

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mis sur le grill avant le mach aller, Unai Emery avait répondu de la plus belle des manières avec des choix forts validés par une prestation d’ensemble impeccable. Ce fut tout le contraire au retour, et bien évidemment, l’entraineur parisien en prend pour son grade. Tous les choix ont donc été mauvais assure ainsi Pierre Ménès, qui revient dans sa chronique sur Direct Matin sur les choix du coach espagnol.

« Autant j’avais loué le travail d’Emery à l’aller, autant là, l’entraîneur basque a eu tout faux toute la soirée. En faisant jouer son équipe contre-nature dès le coup d’envoi, puis en effectuant un coaching discutable. Di Maria a été en dessous de tout. Serge Aurier avec Thomas Meunier ? Pas de Javier Pastore pour tenir la balle au milieu ? Cette invraisemblable élimination va laisser des traces. C’est une évidence. Paris va devoir se concentrer sur la Ligue 1. Mais même si le club venait à être champion, voire à remporter un troisième triplé consécutif, rien n’effacera cet échec en huitième de finale de Ligue des champions, ce qui constitue une nette régression dans le projet parisien. Nasser Al-Khelaïfi va-t-il survivre à ce désastre ? La question est valable également pour Emery, qui a cramé son magnifique joker du match aller. Mais la question est valable aussi pour certains joueurs, qui sont là depuis un moment et qui peinent carrément à franchir le cap. Je pense tout particulièrement à Thiago Silva, qui n’a pas guidé son équipe, ni transmis la moindre once de confiance à ses coéquipiers. Mais aussi à Trapp, Matuidi, Lucas, Di Maria », a lancé le consultant de Canal+, qui peut même allonger sa liste avec quasiment tous les joueurs de la rencontre au Camp Nou, en dehors d’un Cavani qui a été buteur et l’un des rares au niveau.