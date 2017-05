PSG : Pierre Ménès dévoile son mercato idéal pour le Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans un mois, la saison 2016-2017 sera terminée et le mercato d'été viendra tout juste d'ouvrir ses portes. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain animera le marché estival des transferts, le club de la capitale ayant clairement besoin de changer des choses pour repartir au combat en Ligue 1 et en Ligue des champions. Répondant à ParisTeam, Pierre Ménès a confié quels étaient selon lui les joueurs à recruter et à faire partir lors de cette période des transferts. Et le consultant de Canal+ a déjà des idées très claires sur ce sujet.

« Il faut se poser la question d’un départ de Thiago Silva qui a failli dans sa mission de capitaine dans les matches importants. Kimpembe est plus que prometteur et il vaudrait mieux recruter un défenseur central confirmé, voir même un peu méchant, un Godin, et faire une belle opération financière avec Thiago Silva. Je pense que Matuidi doit aussi se poser la question d’un départ éventuel. Aurier, il faut le laisser partir, car on arrêtera de l’emmerder. Quand je vois les proportions qu’a prises l’affaire de Lorient, on est quand même au bord de l’enfermement. Même si le joueur a tort, cela ne justifie pas la Une de l’Équipe derrière par exemple. Il faut également se poser la question avec Lucas qui fait le boulot en championnat, mais qui n’est pas à la hauteur en C1. En terme d’arrivées, il faut recruter une doublure à Thiago Motta et un attaquant capable de jouer avec et sans Cavani, Alexis Sanchez par exemple. La priorité ? Alexis Sanchez en un. Ensuite je prendrais Nainggolan de la Roma, car le PSG a besoin d’un joueur comme lui au milieu de terrain. Ensuite je prendrais Godin en défense centrale et un autre arrière gauche pour concurrencer Kurzawa », explique Pierre Ménès, qui fait des choix relativement raisonnables pour le Paris Saint-Germain.