PSG : Perisic pour 60 ME, Paris est sur le coup au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

A la recherche d’un attaquant de premier plan pour compléter son secteur offensif, le PSG essaye de trouver la cible parfaite.

Le joueur confirmé, international, capable de jouer dans l’axe et sur les côtés, qui pourrait compléter Edinson Cavani, sans non plus lui faire trop d’ombre dans la surface de réparation. Un profil qui correspond à Ivan Perisic, qui est l’une des rares valeurs sûres de l’effectif de l’Inter Milan cette saison. Le Croate, indétronable dans sa sélection et encore inspiré lors du dernier Euro en France, fait l’objet d’une approche ferme de la part du PSG annonce La Gazzetta dello Sport ce mardi.

Le dossier est toutefois loin d’être gagné, car son prix oscille entre 55 et 60 ME. Cela aurait tendance à faire un peu peur au club de la capitale, qui a bien évidemment les moyens pour ce transfert, mais se demanderait si un tel investissement sur un joueur au palmarès européen assez peu fourni et surtout qui n’a quasiment pas joué de matchs de Coupe d’Europe ces dernières années, avec Wolfsburg puis l’Inter Milan, valait le coup. Mais son talent, ses qualités de dribble et de percussion intéressent en tout cas les dirigeants parisiens, qui savent que Perisic se plairait en France, lui qui, il y a 10 ans, remportait la Coupe Gambardella au Stade de France avec le FC Sochaux. Depuis, le Croate a fait du chemin.