PSG : Perdre la L1 face à Monaco ? Emery adore presque ça

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco, OGCN, OL, OM.

Alors que le Paris Saint-Germain peut perdre son trophée de Ligue 1 face à l'AS Monaco dès ce dimanche, Unai Emery a jugé cette forte concurrence comme bénéfique.

Au cours des dernières saisons, certains spécialistes du football ont reproché à la Ligue 1 d'être trop faible pour le club de la capitale, qui en subissait les conséquences en Ligue des Champions à cause d'un écart de niveau. Sauf que cette saison, c'est tout le contraire qui se passe puisque le PSG n'est plus assez fort pour gagner le championnat de France. En effet, le club francilien est en train de se faire déposséder par Monaco, qui peut d'ailleurs valider la chute du PSG dès ce dimanche soir. Et cette concurrence nouvelle, ajoutée à celle de Nice, qui a donné du fil à retordre aux deux leaders tout au long de cette saison, Unai Emery l'apprécie à sa juste valeur.

« C'est bien pour le championnat qu'une équipe comme Monaco démontre sa force en championnat et en Europe. C'est pareil pour Nice. L'an prochain, on aura peut-être aussi Marseille. La concurrence, c'est bon, même si c'est plus dur de gagner. Pour le PSG, la concurrence est bonne. Il y a Lyon aussi qui a fait une bonne saison. C'est sûr qu'il y aura aussi de la concurrence la saison prochaine. La concurrence améliore le championnat et les équipes », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur espagnol, qui estime donc que cette nouvelle émulation positive en L1 peut rendre le PSG encore plus fort. Rendez-vous la saison prochaine !