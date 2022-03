Sergio Ramos blessé, le PSG rigole

Dans : PSG.

Le PSG a fait venir une légende vivante du football l’été dernier en la personne de Sergio Ramos.

Le défenseur central a tout gagné avec le Real Madrid, et devait provoquer une énorme concurrence avec Marquinhos et Presnel Kimpembe au PSG. Si le Brésilien était plutôt serein vu son statut de capitaine et de taulier de la défense, le champion du monde français n’a que moyennement apprécié. Aujourd’hui, il ne se plaint certainement pas d’avoir un concurrent complètement aux fraises, car blessé 90 % du temps. La présence de l’Espagnol lors du match retour face au Real Madrid est d’ores et déjà plus qu'incertaine, surtout que la charnière a tenu le choc en Ligue des Champions, et même toute cette saison. Depuis le début de l’année, le PSG a connu trois matchs sur sept sans encaisser de but, et les adversaires sont obligés de tirer dans des conditions de plus en plus difficiles en raison du pressing plus intense mis en place par les joueurs de Mauricio Pochettino, note le journal L'Equipe.

La défense type trouvée pour Madrid

Le Real Madrid en a fait les frais, avec seulement trois tirs, tous non cadrés, pour chauffer les gants de Gianluigi Donnarumma. Sans Sergio Ramos, cela rigole donc sachant que Marquinhos est à un niveau assez incroyable ces derniers semaines, avec une capacité à sauver tous les coups, tandis que Kimpembe enchaine les matchs sans commettre d’erreurs, son pêché mignon. Et comme derrière eux, le gardien italien est en train de marquer des points et de s’imposer en vue des grands matchs, une certaine stabilité se met en place, avec Hakimi et Mendes qui ont fait des progrès sur les efforts défensifs malgré leur jeu très porté vers l’avant. Une base solide qui devrait le rester pour aller chercher la qualification à Madrid dans une semaine, sachant que le Real de Karim Benzema va devoir bousculer cette arrière-garde du PSG dans ses retranchements.