PSG : Pauleta va trier les futures recrues parisiennes à Lisbonne

L'été dernier, Antero Henrique est arrivé au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif pour développer le collectif francilien, mais aussi pour faire grandir le club de la capitale à l'international.

Si sa première mission a été réussie haut la main, avec les arrivées de Neymar, de Mbappé et de Dani Alves lors du dernier mercato, la seconde avance. Et dans l’objectif de développer sa marque, Paris va lancer sa première académie en Europe, et plus précisément... au Portugal.

Selon L'Equipe, jeudi, le PSG va ouvrir un camp de base à Lisbonne avec la présence de son ambassadeur Pedro Miguel Pauleta, ancien buteur lusitanien de Paris. Après le Qatar, les Etats-Unis, le Canada, le Maroc ou l'Inde, le club francilien exportera donc son savoir-faire au Portugal, où Antero Henrique a pignon sur rue et pourra se servir si jamais des éléments prometteurs attirent son attention.