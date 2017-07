PSG : Paris y croit, malgré le message de Piqué

Dans : PSG, Ligue 1, Liga, Mercato.

Le feuilleton de l’été est encore bien loin d’avoir trouvé son épilogue. Et à chaque journée, ses rebondissements, même si le message de Gerard Piqué dimanche soir a peut-être sifflé la fin du match. Un jour en bonne voie, celui d’après au point mort, le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain n’a pas fini de faire parler de lui. D’autant que selon les informations du Parisien, cette semaine s’annonce « décisive » pour l’éventuelle signature du Brésilien dans la capitale. Ce lundi, le quotidien francilien explique que l’optimisme est de rigueur à Paris et que la situation « devrait se décanter dans les prochains jours ».

Néanmoins, il va falloir trouver un moyen de financer cette opération « hors norme ». Et le journal L’Equipe rappelle à quel point il sera difficile de boucler un tel transfert en respectant les règles du fair-play financier. Pour l’heure, le PSG s’active donc à trouver un montage financier solide afin de payer les 222 millions d’euros d’indemnité de transfert et le salaire annuel de 30 millions d’euros de Neymar (en plus des différentes commissions). Pour l’instant, Paris n’a visiblement pas trouvé le moyen miracle de réaliser ces investissements sans se mettre à la faute. Le club y travaille, car Nasser Al-Khelaïfi a fin du transfert de Neymar une obsession. Y parviendra-t-il ? Rien n’est moins sûr.