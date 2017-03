PSG : Paris va convaincre ses pépites grâce à Deschamps

Dans : PSG, Equipe de France.

Même pendant la trêve internationale, les Monégasques attirent tous les projecteurs. Tout le monde attend les premiers pas de Kylian Mbappé, Tiémoué Bakayoko ou Benjamin Mendy en équipe de France.

On en oublierait presque que le Paris Saint-Germain est tout aussi bien représenté dans la liste de Didier Deschamps. En effet, le club de la capitale compte également cinq représentants chez les Bleus, dont trois éléments formés au Camp des Loges. Pour le journaliste Bruno Salomon, cette vitrine composée d’Adrien Rabiot, Alphonse Areola et Presnel Kimpembe facilitera la tâche des dirigeants parisiens à l’avenir.

« C’est passé un peu inaperçu, il aura fallu que Didier Deschamps le rappelle. On parle sans arrêt de Monaco, mais il y a cinq joueurs du PSG en équipe de France, dont trois formés au club. Un vrai petit événement pour le club de la capitale qui n’a plus connu ça depuis les années 90. Pour le PSG, c’est important, important pour l’avenir. Ce PSG va pouvoir dire aux jeunes du centre de formation : "Tu peux être titulaire au PSG et tu peux devenir international". Beaucoup de pépites ont fui à cause de ça auparavant », a souligné notre confrère de France Bleu. Illustration avec le jeune Lorenzo Callegari (19 ans) qui prend notamment Rabiot comme exemple.