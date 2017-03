PSG : Callegari, un mélange de Motta et Verratti pour percer

Dans : PSG, Ligue 1, Le choix des rédactions.

Sur le point de rejoindre le Genoa en prêt cet hiver, Lorenzo Callegari a été retenu par le Paris Saint-Germain au dernier moment.

Une décision difficile à comprendre pour le milieu de terrain, absent des plans de l’entraîneur Unai Emery. En effet, le Français d’origine italienne ne compte qu’une seule apparition en Ligue 1 cette saison. Et ce malgré ses belles prestations pendant la préparation estivale, celles qui ont amené les comparaisons avec son coéquipier Marco Verratti.

« Il n’y a qu’un seul Marco Verratti dans le monde, a réagi Callegari dans un entretien accordé à Goal. (...) A son poste ils ne sont pas beaucoup à faire ce qu’il est capable de faire. Il prend beaucoup de risques dans son jeu. Je peux le faire, mais lui il le fait et il réussit. Sa grosse qualité c’est de tenter des choses. Je suis à un poste où je peux moins tenter. Si malheureusement je perds le ballon, c’est un peu plus compliqué. »

Le modèle Thiago Motta

Du coup, il vaudrait mieux copier Thiago Motta avec qu’il partage le même agent. « Je regarde un peu tout et n’importe quoi, en dehors comme sur le terrain. Il dégage une certaine sérénité qui est parfois déconcertante, a encensé le Parisien de 19 ans. Il n’est plus tout jeune et il a une expérience dans le monde du football. J’aimerais bien non pas lui ressembler mais faire ce qu’il fait et, en travaillant, me rapprocher d’un profil comme le sien. » Ce qui lui permettrait de suivre le chemin de Christopher Nkunku et Adrien Rabiot, issus du centre de formation et régulièrement utilisés par Emery.

Les jeunes y croient

« Christopher et Adrien sont des exemples pour tout le monde. (...) On est en train de se rendre compte qu’il y a des jeunes qui arrivent à faire leur trou petit à petit malgré la grosse concurrence, a-t-il noté. Mentalement, ça nous donne envie de travailler pour avoir un jour ce que eux ont réussi à avoir. Je le dis encore, ça va passer par le travail et le respect de tout le monde ici. Si le travail est bien effectué, il y aura un résultat tôt ou tard. » Le PSG n’ayant pas de marge en championnat, Callegari n’a que peu de chances de réapparaître en L1 cette saison, surtout avec l'arrivée de Giovani Lo Celso à son poste.