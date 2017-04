PSG : Paris très amoindri face à Angers

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Dans ce sprint final où Paris n’a pas le droit à l’erreur s’il veut continuer à mettre la pression sur Monaco, le déplacement à Angers ne s’annonce pas forcément très bien. Unai Emery a fait le point infirmerie avant le match au stade Raymond-Kopa ce vendredi, et les problèmes sont nombreux.

« Kurzawa, Draxler ne sont pas dans le groupe. Ils sont blessés. Ben Arfa est malade. Krychowiak et Thiago Silva sont absents. Augustin n'a pas pu finir l'entraînement non plus », a fait savoir l’entraineur parisien, qui semble toutefois pouvoir compter sur Marquinhos pour le déplacement en Anjou.