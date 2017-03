PSG : Paris peut déjà dire adieu à Monchi...

Souvent annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le célèbre directeur sportif Monchi aurait d'ores et déjà donné son accord à... l'AS Roma.

Depuis la déroute du club de la capitale française en Ligue des Champions contre le FC Barcelone (6-1), la direction sportive du PSG est sur le fil du rasoir. De l'entraîneur, Unai Emery, au directeur du football, Patrick Kluivert, en passant par le directeur sportif, Olivier Létang, ça tremble depuis le 9 mars dernier. Si fort que certains suiveurs estiment même que des têtes vont sauter avant l'été prochain. Et les deux dirigeants seraient notamment sur la sellette, alors qu'un grand directeur sportif, comme l'était Leonardo à son époque, est pressenti. Celui-ci aurait même pu être Monchi, qui a travaillé avec l'entraîneur parisien au FC Séville entre 2013 et 2016. Oui, mais voilà, Paris a probablement laissé passer sa chance...

En effet, alors qu'il souhaite quitter l'Espagne pour découvrir un autre championnat à l'issue de cette saison, le dirigeant espagnol « deviendra le nouveau directeur sportif de l'AS Roma », selon Fabrizio Romano. D'après le journaliste de Sky Sport, l'ancien gardien de but andalou a donc choisi l'option italienne alors qu'il rêvait secrètement de rejoindre Emery à Paris. Si cela se confirme, le PSG pourrait bien s'en mordre les doigts...

