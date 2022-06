Mbappé prolonge au PSG, l'Espagne le traite de mercenaire !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après de longues négociations, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger son contrat au PSG jusqu’en 2025.

Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant de 23 ans était tout proche de rejoindre la capitale espagnole mais finalement, Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger au Paris Saint-Germain. Une décision officialisée au soir de l’ultime journée de Ligue 1 et qui a fait énormément réagir en France mais surtout en Espagne. Et pour cause, les médias espagnols et les supporters du Real Madrid ont du mal à se remettre de la décision de Kylian Mbappé, lequel avait exprimé le souhait de rejoindre les Merengue il y a tout juste un an et qui a subitement changé d’avis. Le train du Real Madrid repassera-t-il pour Kylian Mbappé dans les années à venir ? Il y a désormais de quoi se poser la question.

Mbappé désormais ignoré à Madrid

A en croire les informations de Marca, les dirigeants du Real Madrid sont en tout cas très vexés par le choix de Kylian Mbappé et désormais, c’est avant tout de l’ignorance vis-à-vis de l’attaquant du PSG qui règne chez les dirigeants merengue. En interne, on estime par ailleurs au Real Madrid que Kylian Mbappé va très rapidement regretter sa décision de privilégier le PSG au profit du récent vainqueur de la Ligue des Champions. « Il n’y a pas eu de rupture, mais il y a eu de la distance et même une certaine ignorance de ce qui pourrait lui arriver, bien qu’ils soient convaincus que dans peu de temps ce sera Mbappé qui rappellera » écrit le journal espagnol dans ses colonnes au sujet de Kylian Mbappé, que les supporters du Real Madrid ont rapidement oublié avec la victoire contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions au Stade de France.

Le PSG, le choix de l'argent ?

Marca insiste par ailleurs sur le fait que seul l’argent a motivé le choix de rester au PSG pour Kylian Mbappé ainsi que son entourage. « La déception s'est emparée du Real Madrid car la décision n'est pas due à quelque chose de sportif mais, oui, à une énorme pluie de millions d'euros. Ni la pression de Macron ni rien d'autre. Juste l'argent et la promesse d'Al Khelaïfi de construire une nouvelle structure de club et une nouvelle équipe » regrette amèrement le quotidien espagnol, qui aurait aimé couvrir chaque week-end les exploits de Kylian Mbappé en Liga espagnole. Ce ne sera pas le cas puisque désormais, l’attaquant de l’Equipe de France est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Et au vu de la fermeté du Qatar lorsqu’il est question de retenir ses joueurs sous contrat, on peut légitimement penser que Kylian Mbappé jouera en Ligue 1 pour les trois saisons à venir.