PSG : Paris ne pouvait pas faire mieux en L1 avoue Rabiot

Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, après la victoire contre l'ASSE (0-5) : « On était venu pour gagner. On l’a fait comme contre Bastia, et comme on le fera contre Caen. Le 4-0 de Monaco contre Lille ? C’est une déception pour nous. On est des compétiteurs, on a gagné le titre quatre années de suite. On avait à cœur de prendre ces trois points. Mérité pour Monaco ? S’ils sont devant nous, c’est qu’ils le méritent parce que malgré ce qu’on entend on a pris beaucoup de points en 2017 », a-t-il déclaré sur Canal+.