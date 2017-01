PSG : Paris n'est pas la meilleure équipe de France avoue Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Alors que son Paris Saint-Germain reste invaincu en 2017, Thiago Silva s'est exprimé sur la suite des événements en championnat, où Monaco sera difficile à aller chercher...

Samedi à Nantes (0-2), le club de la capitale française a enchaîné une cinquième victoire de suite toutes compétitions confondues sans encaisser le moindre but. Après une période noire au début du mois de décembre 2016, Paris a donc su relancer parfaitement la machine. Et cette série peut servir de déclic pour la deuxième partie de saison d'après le capitaine francilien. « On s'est parlé avant le match contre Lorient (5-0), le dernier avant Noël. Je pense que la coupure a été bénéfique. Elle a permis à chacun de réfléchir sur ce qu'on avait mal fait auparavant. Les joueurs se sont bien mis en tête que le groupe était le plus important. On ne peut pas gagner individuellement. La preuve aujourd'hui. Tous les joueurs ont fait un très bon match. Même ceux qui sont rentrés », a avoué Thiago Silva sur Sport 24.

Avec cette victoire contre les Canaris, le PSG est revenu à un point du leader provisoire, Nice, et à égalité avec Monaco, qui jouera son match en moins ce dimanche après-midi contre Lorient. Malgré ce retour en grâce, le défenseur central brésilien estime que le titre en Ligue 1 est très loin d'être acquis. « On est heureux, mais on doit rester concentré si l'on veut arriver tout en haut du classement. Le match contre Monaco sera très important pour la suite de la saison. Si on veut gagner le championnat, on doit faire un bon match contre cette équipe qui, à mon avis, est la meilleure de France en ce moment. Meilleure que le PSG ? Ils sont meilleurs car ils sont devant. Ils jouent bien. Ils ont mérité d'être là. Mais si on continue à jouer comme ça, on va se rapprocher. Ce ne sera pas facile car chaque année, on a des difficultés contre eux. On a beaucoup de respect pour cette équipe, mais on doit la battre », a lancé, Thiago Silva, qui avoue donc que Monaco fait figure de favori... avant le duel PSG-ASM de dimanche prochain.