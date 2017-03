PSG : Paris, l’Europe ou l’exotisme, Thiago Motta a fait son choix

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement libre de s’engager où bon lui semble étant donné qu’il entame les derniers mois de son contrat, Thiago Motta a l’embarras du choix selon son agent.

Avant le début de l’année 2017, on s’orientait vers un départ loin de Paris ou bien vers une reconversion au sein du staff du club de la capitale, mais la tendance a clairement changé. Le milieu de terrain italo-brésilien veut continuer à jouer au football et entend bien le faire. Et sa priorité va clairement à Paris, comme l’a fait savoir son agent, qui indique très probablement que Thiago Motta va finir la saison au PSG tout en laissant la porte ouverte à une prolongation déjà plusieurs fois évoquée. Si rien ne vient à la fin de la saison, alors l’ancien barcelonais ira voir ailleurs.

« Thiago Motta a le choix, il est en condition pour faire le juste choix. Nous ne sommes pas pressés. Mais bien sûr, nous donnons la priorité au PSG. Nous devons encore écouter les intentions du club, il y a d’autres projets européens ou exotiques qui ont fait leur apparition. S’il y a une continuité à Paris c’est mieux, mais les offres ne manquent pas », a confié Alessandro Canovi à TMW. A 34 ans, Motta connaît pour le moment une saison délicate, mais va faire son retour dans le groupe pour le match de ce dimanche contre Lyon.