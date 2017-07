PSG : Paris fait des promesses pour séduire Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Le Paris Saint-Germain se montre pour l'instant très discret sur le marché des transferts, mais c'est probablement le calme avant la tempête. Car dans les coulisses, le PSG s'active sur plusieurs gros dossiers et notamment celui colossal que serait la signature du Kylian Mbappé. Avant même de faire une offre à l'AS Monaco pour son attaquant, les dirigeants parisiens semblent vouloir convaincre le clan Mbappé que le jeune joueur aura toute sa place s'il vient à Paris, et qu'il n'a aucun doute à avoir à un an du Mondial.

L'Equipe confirme ce mardi ainsi une info de @ParisUnited6, à savoir qu'en fin de semaine dernière, Wilfried Mbappé, le père du prodige monégasque, dont on connaît l'importance concernant les choix sportifs de son fils, a rencontré Antero Henrique, mais surtout Unai Emery. Et le coach espagnol du PSG a fait savoir à Mbappé Sr que si Kylian signait au Paris Saint-Germain il aurait une place assurée sur le front de l'attaque du club de la capitale, avec Edinson Cavani. De quoi faire rêver les supporters parisiens et provoquer des cauchemars chez les défenseurs adverses. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d'en arriver là, même si le PSG semble avoir clairement le désir d'y parvenir.