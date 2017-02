PSG : Paris avec Emery, Jesé ne veut plus revivre ça

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Jesé Rodriguez n’a pas réussi à convaincre son entraîneur Unai Emery en première partie de saison.

Poussé vers la sortie cet hiver, l’attaquant de 23 ans en a profité pour rejoindre Las Palmas en prêt pour six mois. L’occasion de gagner du temps de jeu et de la confiance avant de revenir plus fort à Paris. Mais cette perspective n’enchante pas Jesé… Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, l’ancien joueur du Real Madrid a confié qu’il n’accepterait plus de revivre la même situation sous les ordres du technicien espagnol.

« Avec Emery, je n’ai pas joué… C’est clair que je n’aimerais pas, a prévenu Jesé. On verra ce qui se passera en juin. J’ai cinq ans de contrat avec le PSG. La vie dans le football est tumultueuse et tu ne sais pas où tu vas te retrouver. » Parti au bras de fer pour atterrir à Las Palmas plutôt qu'à Middlesbrough, le Parisien pourrait de nouveau poser problème dans quelques mois. Enfin, si Emery est toujours là…