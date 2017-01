PSG : Paris a trouvé un second couteau anglais pour fourguer Jesé

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Jesé à Las Palmas, Jesé à Valence, Jesé en Italie, les destinations changent très rapidement et au fil des rumeurs pour l'attaquant espagnol du PSG dont l'agent a clairement reconnu que son avenir n'était plus au Paris Saint-Germain. Mais, selon Le Parisien, les choses ne devraient pas changer avant les derniers jours du mercato d'hiver, et pourquoi pas même les dernières minutes. Car le PSG n'a pas l'intention de faire des cadeaux pour un flop acheté quand même pour 25ME au Real Madrid il y a six mois. Alors, c'est une partie de poker menteur qui se déroule actuellement avec tout de même un candidat au-dessus du lot, Las Palmas, même si le club espagnol n'a pour l'instant pas les moyens de ses ambitions. Car avec un salaire mensuel de 460.000 euros, les choses sont évidemment plus compliquées...

Mais ce mardi, c'est un club de Premier League qui s'est invité autour de la table. En effet, Middlesbrough, qui pointe actuellement à une peu glorieuse 16e place dans le Championnat d'Angleterre, aurait pointé son nez, prévenant les dirigeants du Paris Saint-Germain d'un éventuel intérêt pour Jesé. Ce dernier pourrait rejoindre Middlesbrough sous forme de prêt, le club de Premier League n'envisageant pas encore un transfert définitif, mais étant en mesure de payer le salaire très conséquent de l'attaquant espagnol de 23 ans. Wait and see.