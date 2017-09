PSG : Papin se reconnait dans l’attaque de feu du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à Metz (5-1) puis contre le Celtic en Ligue des Champions (5-0), la nouvelle attaque du Paris Saint-Germain a flambé. Il faut dire qu’avec Neymar et Kylian Mbappé pour approvisionner Edinson Cavani en ballons, le club de la capitale est armé. Dans les colonnes de L’Equipe, Jean-Pierre Papin a avoué qu’il était déjà fan du trio offensif d’Unai Emery. « Entre joueurs de ce niveau, on se reconnaît tout de suite, je ne suis pas surpris par leur entente immédiate. Ce qui saute aux yeux, c’est leur plaisir à jouer ensemble. J’adore ! » s’est-il enthousiasmé avant de comparer l’attaque du PSG avec l’ancienne attaque du FC Barcelone.

« Ça me rappelle le Barça de ces dernières années : tu as des mecs capables de faire la différence seul mais qui préfèrent souvent la donner. C’est une force de cohésion que tu vois rarement. Ça me rappelle aussi l’attaque avec Chris (Waddle) et Abedi (Pelé) à l’OM » a confié le Ballon d’Or 1991, pourtant fervent supporter de l’Olympique de Marseille, mais bien obligé de s’incliner devant la puissance de l’armada offensive du PSG.