PSG : Neymar regarde de près le Barça, mais lui colle un petit tacle

Même s'il a le sourire suite à ses grands débuts réussis sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a encore le FC Barcelone à l'oeil puisqu'il s'est félicité de l'arrivée de Paulinho.

« Je savais que ce serait très difficile de quitter le Barça, mais je suis très content d'être ici. Les gens pensent que quitter le Barça c'est mourir, mais non, c'est le contraire : je suis plus vivant que jamais, je joue, je suis très content, et le foot est le même ». Dimanche, après avoir éclaboussé la Ligue 1 de son talent dès sa première apparition sous le maillot du PSG lors de la victoire contre Guingamp (0-3), au cours de laquelle il a marqué un but et délivré une passe décisive, Neymar affirmait ne pas regretter son choix. Si son avis n'a pas changé depuis, l'attaquant brésilien a prouvé ce lundi qu'il avait encore un œil au Barça puisqu'il a commenté l'arrivée de Paulinho au Barça pour 40 ME.

« Mon frère, je te souhaite tout le succès du monde, j’espère que tu seras aussi heureux que je l’ai été là-bas, on est ensemble », a lancé, sur Instagram, Neymar, qui espère donc que son compatriote brésilien fera taire toutes les critiques qu'il reçoit depuis son arrivée en Catalogne. Un moyen comme un autre de montrer qu'il est encore un peu attentif à la situation du Barça.