PSG : Neymar paie une amende de 2,1ME, son avocat grogne

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a beau avoir un salaire royal au Paris Saint-Germain, il va quand même constater sur son relevé de banque qu'il lui manque 2,1ME. En effet, l'avocat de la star brésilienne a annoncé ce samedi que Neymar avait réglé une amende que lui avait collé le fisc brésilien suite à un problème de droits à l'image datant de la période où la star brésilienne jouait à Santos. Le représentant de Neymar prétend cependant que tout cela n'est normal, mais que le joueur du PSG veut tourner cette page du passé à un moment important de sa carrière.

« Nous avons calculé qu'il restait 2,1ME à payer. Cette somme sera payée, même si nous ne sommes pas d'accord avec cette amende. Ce procès dure depuis plus de trois ans et nous voulons aller de l'avant lors de cette nouvelle phase qui commence pour Neymar », a expliqué Marcos Neder, qui sait cependant que ce chèque de 2,1ME ne sera peut-être pas suffisant, car le fisc brésilien réclamait à la base beaucoup plus, mais a fini par réduire l'addition au fil des négociations. Ce sont cependant les autorités locales qui décideront si ce paiement solde totalement l'affaire ou pas.