PSG : Neymar Ballon d'Or, Mbappé... Thiago Silva rêve plus grand

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Interrogé sur le mercato estival du Paris Saint-Germain, Thiago Silva a donné son avis sur l'arrivée de Neymar et la possible venue de Kylian Mbappé.

Cet été, le club de la capitale française ne lésine pas sur les moyens pour renforcer son effectif. Après une saison compliquée, avec la perte du titre de champion de France et l'humiliation contre le Barça en Ligue des Champions, le club francilien fait tout son possible pour donner le meilleur groupe à Unai Emery dans l'objectif d'aller chercher un titre européen. Le PSG a déjà battu tous les records en recrutant Neymar pour 222 ME, mais la potentielle arrivée de Kylian Mbappé pourrait enfoncer le clou puisqu'une somme de 150 ME est évoquée. Quoi qu'il en soit, le capitaine du PSG valide le profil de l'attaquant monégasque après avoir facilité le recrutement de Neymar.

« Neymar ? J'étais au Brésil, j'appelais tous les jours. Je lui ai dit que le club était prêt pour l'acheter et là il était très content et je crois qu'à la fin il a pris la bonne décision. Neymar peut remporter le Ballon d'Or à Paris. Il est venu là pour ça et nous sommes là pour aider. Peut être que Di Maria va devenir plus fort que lui, c'est une concurrence un peu particulière, mais c'est bien pour l'équipe. Mbappé ? Il veut toujours marquer, il a une qualité de dribble, je crois que le PSG est une équipe qui aime ce type de joueurs. Il pourrait devenir un joueur très important et très intéressant pour le groupe. Je vois à la télé qu'il a la tête sur les épaules », a lancé, sur le Canal Football Club, Thiago Silva, qui veut donc voir la triplette Neymar - Cavani - Mbappé au PSG. Un rêve qui pourrait bien vite devenir réalité puisque la pépite du football français serait tout proche de Paris...