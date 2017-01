PSG : Meunier a-t-il fumé Aurier dans la hiérarchie ?

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Serge Aurier, qui a connu une grosse désillusion à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, Thomas Meunier a marqué de précieux points au Paris Saint-Germain.

Après l'Euro 2016, le défenseur belge est arrivé sur la pointe des pieds au sein du club de la capitale française. Toujours très propre en première partie de saison quand Unai Emery a fait appel à lui, Meunier s'est imposé comme un titulaire en puissance en ce début d'année 2017. Profitant du départ de Serge Aurier à la CAN, où il a échoué dès la phase de poules avec la sélection ivoirienne, l'ancien joueur de Bruges affiche de grandes qualités. Dimanche lors du choc contre Monaco (1-1), il a même été l'un des meilleurs joueurs parisiens en éteignant Lemar de part sa solidité, mais aussi en animant parfaitement son couloir offensif. Une partition presque parfaite qui ravit le principal intéressé.

« Mon meilleur match au PSG ? Je ne sais pas, mais c'est le plus mature et le plus sérieux, sans doute. Je me suis appliqué à gérer la rencontre aussi bien offensivement que défensivement. Je pense que j'ai moins couru que d'habitude, mais j'ai été intelligent dans mes déplacements et dans mes courses », a avoué, en zone mixte, Thomas Meunier, qui met donc une grosse pression sur Aurier, de retour avec quelques incertitudes...