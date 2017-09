PSG : Ménès encense Lo Celso et fait une demande à Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a eu du mal à faire tomber l'Olympique Lyonnais. Incapable de mettre en danger la défense lyonnaise pendant 70 minutes, le club de la capitale française a finalement eu gain de cause dans le dernier quart d'heure de jeu grâce à deux buts contre son camp. Mais sur le premier à la 75e, le déclic vient de Giovani Lo Celso, qui fait la différence sur le côté gauche avant de centrer sur Cavani et Marcelo. Et ce déblocage n'est pas anodin pour Pierre Ménès.

« Emery a fait des erreurs dans ce match. Il manquait un troisième milieu pour assurer les passes. Face à une opposition élevée, il faut jouer en 4-3-3 et pas à deux. Et l'entrée de Lo Celso a fait du bien. Il fait l'unanimité à Paris. Le groupe se demande d'ailleurs pourquoi il ne joue pas plus. Mais il a une grosse carte à jouer cette saison », a lancé, sur le CFC, Ménès, qui estime donc que l'entrée du milieu argentin à la 72e minute de jeu a tout changé dans ce match, et qu'Emery ferait mieux de s'en inspirer en faisant plus confiance à Lo Celso à l'avenir.