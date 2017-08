PSG : Mbappé a passé sa visite médicale

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Sans quitter Clairefontaine, Kylian Mbappé va probablement pouvoir signer très rapidement au Paris Saint-Germain.

L’attaquant français de l’AS Monaco a en effet passé sa visite médicale ce mardi matin à Clairefontaine, annonce LCI. Le feu vert médical est donc prêt à être donné, alors que le PSG et Monaco ont trouvé un accord pour son transfert. Celui-ci pourrait être officialisé dans les prochaines heures. Pas forcément en grandes pompes vues les circonstances, mais Paris aurait alors la touche finale de son mercato de folie en attaque, et pourrait ensuite devoir attendre la fin de la trêve internationale pour le présenter à la presse et aux supporters.