PSG : Lucas sauve Areola, et le réconforte

Dans : PSG, Ligue 1.

Lucas, buteur du PSG, après la victoire contre le LOSC (2-1) : « Je pense qu’il n’y avait pas hors-jeu sur mon but, on était nombreux dans la surface. Vous pouvez le dire mieux que moi. Le Championnat est difficile, on travaille tous les jours. Il ne faut pas lâcher, on va y arriver. On a du mental. On a encaissé un but, il restait cinq minutes et on n’a pas lâché. On a mérité de gagner. Areola ? On a confiance en lui, c’est un grand gardien. Je ne sais pas s’il y a eu faute. Cela arrive parfois, il a notre confiance », a-t-il déclaré sur Canal+.