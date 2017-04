PSG : Lucas entre dans l’histoire du Paris Saint-Germain

Dans : PSG, Ligue 1.

Club français particulièrement célèbre au Brésil pour avoir accueilli quelques-uns de ses plus glorieux représentants par le passé, le PSG a un nouvel ambassadeur. Il s’agit de Lucas, qui en entrant en jeu ce vendredi soir face à Angers a connu son 216e match sous le maillot parisien. Un nouveau record du genre, puisque cela lui permet de dépasser le légendaire « Capitaine Raï » et de devenir le joueur brésilien le plus capé de l’histoire du club francilien.