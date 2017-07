PSG : Les stars du Barça auraient convaincu Neymar de rester !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A chaque jour sa tendance. Vendredi, la radio catalane RAC1 affirmait que Neymar avait « 95% de chance » de rejoindre le Paris Saint-Germain et que le transfert était très avancé. Mais ce samedi, le même média estime cette fois à 80% les chances de voir Neymar rester au FC Barcelone. Pour expliquer ce brusque revirement de situation du joueur brésilien, on évoque une réunion entre Neymar, Gerard Piqué, Lionel Messi et Luis Suarez durant laquelle le joueur en partance vers le PSG aurait eu droit à un grand numéro de séduction. De même, la direction du Barça aurait demandé à l'ensemble de son effectif de faire passer le message selon lequel Neymar était un joueur indispensable et qui représentait l'avenir du club.

Tout cela aurait fait réfléchir Neymar, qui pourrait finalement rester au Barça sans même demander une augmentation de salaire ou une prolongation. Un scénario de rêve pour le club catalan et cauchemardesque pour le PSG. Mais dans le même temps, Sky Sports affirme que Neymar a....80% de chance de signer au Paris Saint-Germain, et d'autres sources confirment que le transfert n'est pas du tout remis en cause.