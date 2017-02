PSG : Les cinq joueurs qui ont totalement bluffé une légende du Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Considéré comme l’ADN du FC Barcelone au 21e siècle, Xavi termine tranquillement sa carrière au Qatar, où sa science du jeu fait encore merveille.

L’homme aux 25 trophées avec le Barça, dont 8 Ligas et 3 Ligue des Champions, a bien évidemment suivi la rencontre entre son club de cœur et le PSG, et comme pour beaucoup, s’il est déçu pour la formation catalane, il a été bluffé par la performance collective des Parisiens. Sur le plan individuel, le milieu de terrain de 37 ans a mis en avant la prestation de Verratti, mais aussi de plusieurs autres joueurs qui ont certainement aidé à provoquer cette énorme surprise.

« S'il fallait en ressortir un, ce serait Verratti. Pour moi, il a vraiment fait un match extraordinaire. Il s'est très bien défait du pressing du Barça. Quand Busquets allait le presser, il savait tout le temps quoi faire. Il y a Di Maria, qui a fait beaucoup de mal entre les lignes, Draxler, aussi. Le système tactique du Paris-SG a fonctionné à la perfection. Devant, Cavani a fait un travail immense. Derrière, j'ai été très surpris par Kimpembe : je ne le connaissais pas et il a fait un match incroyable. Les Parisiens n'ont vraiment souffert que lorsque Neymar avait des possibilités de un contre un. Ils ont très bien bloqué Messi et pareil pour (Luis) Suarez. Iniesta et Busquets revenaient de blessure et n'étaient pas à leur meilleur niveau. Le Barça n'était pas vraiment à son niveau de toujours. Mais le mérite revient au Paris-SG », a souligné Xavi dans les colonnes de L’Equipe. Et l’international espagnol de confier que tout pouvait encore changer lors du match retour au Camp Nou, même s’il reconnaissait qu’à l’heure actuelle, encore un peu sonné, il avait beaucoup de mal à y croire.