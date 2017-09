PSG : Le nouveau Iniesta est Parisien, mais ce n’est pas Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

A la recherche du successeur d’Andrés Iniesta, le FC Barcelone avait jeté son dévolu sur Marco Verratti en début de mercato estival.

Et si le Barça s’était trompé de Parisien ? Car s’il y a bien un milieu de terrain qui brille actuellement au Paris Saint-Germain, c’est plutôt Adrien Rabiot. Après avoir poussé Blaise Matuidi vers la sortie, le joueur formé au club francilien confirme sa capacité à évoluer au plus haut niveau. A tel point que l’ancien milieu Emmanuel Petit le compare au capitaine des Blaugrana.

« Je trouve que depuis deux ou trois ans, il est en constante progression, a estimé le consultant de RMC. À 22 ans, être titulaire au PSG, dans l’équipe actuelle, et même l’année dernière, ce n’est pas rien pour son jeune âge. Pour le prochain match de l’équipe de France, avec l’absence de Pogba (suspendu), je pense qu’il va mettre encore plus de problèmes dans la tête de Didier Deschamps. C’est un garçon qui me surprend de plus en plus par sa maturité, par la sérénité qu’il dégage sur le terrain. Son aisance technique, on la connaissait déjà, mais elle est paradoxale avec son grand gabarit, assez longiligne. »

Petit compare Rabiot à Iniesta

« Il prend toujours l’initiative avant même de faire son geste. Quelque part, il me rappelle – et je sais qu’il y en a qui vont bondir – Iniesta dans sa façon de jouer, cette simplicité qu’il a. Il doit travailler, je pense, dans sa constance et essayer de simplifier son jeu car des fois, il est un peu trop sûr de sa technique et sa nonchalance peut le desservir, a prévenu le champion du monde 1998. Mais il va toujours vers l’avant. (...) À l’heure actuelle, je trouve qu’il a une marge de progression très importante vu son jeune âge et je trouve que s’il continue sur ce rythme-là, il va faire partie des tout meilleurs à son poste. » D’où la volonté du PSG de prolonger Rabiot dont le contrat expire en 2019.