Son transfert au PSG a capoté, il déprime depuis

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

International anglais et tout proche de signer au PSG en janvier 2021, Dele Alli ne parvient pas à retrouver l'envie de jouer. Depuis cet échec parisien, l'ancien de Tottenham déprime.

Un footballeur professionnel international de 25 ans peut-il sérieusement penser à prendre sa retraite ? A l’heure où l’accent est mis sur la santé mentale des sportifs de haut niveau, le milieu offensif Dele Alli, tout proche de signer au Paris SG il y a à peine plus d’un an, voit sa carrière s’enliser. A 25 ans, l’international anglais était un brillant talent de Tottenham, ce qui lui avait valu une place dans la sélection anglaise ces dernières années. Barré par José Mourinho, il avait trouvé un accord pour signer au PSG, et tout était bouclé affirme le Mirror. L’arrivée de Mauricio Pochettino en janvier 2021 rendait ce transfert encore plus évident, mais Tottenham et José Mourinho se sont finalement opposés à ce transfert à la dernière minute, l’entraineur portugais expliquant qu’il avait besoin d’un effectif le plus complet pour remplir ses objectifs.

Non seulement, il n’y est pas parvenu, mais en plus il n’a bien évidemment pas sollicité Dele Alli pour la suite de la saison. Parti à Everton, le milieu offensif anglais connait une saison difficile et se bat pour le maintien en Premier League. L’idée est pour le moment qu’il reste chez les Toffees, quitte à continuer l’aventure en Championship, la L2 anglaise. Mais Dele Alli pourrait aussi décider de mettre un stop à cette spirale négative, et raccrocher les crampons.

Faire le tour du monde avec son sac à dos

Le consultant et ancien attaquant confirmé de Premier League Stan Collymore, estime que cette issue est possible sachant que l’ancienne pépite de Tottenham n’a plus la motivation. « Il doit être honnête, et ce sera malhonnête de continuer sa carrière comme si de rien n’était s’il n’a plus l’appétit pour jouer. Il peut prendre son sac à dos, faire le tour du monde, et dépenser l’argent qu’il a gagné. Peut-être qu’il a besoin de ça. Dans beaucoup de sport, comme la natation ou le tennis, il y a des sportifs qui ont débuté très tôt et ont besoin refaire un break au milieu de la vingtaine car ils ont l’impression de n’avoir fait que ça toute leur vie », a expliqué Stan Collymore, persuadé que Dele Alli peut très bien décider de couper les ponts avec le football alors qu’il n’a plus le feu sacré.