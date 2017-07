PSG : Le mercato ? Lucas fonce tête baissée

Dans : PSG, Mercato.

Le marché des transferts parisien commence à monter en puissance, même si pour le moment, Antero Henrique s’est concentré sur la défense.

L’arrivée de joueurs offensifs est désormais à l’étude, et cela n’est forcément pas très bon signe pour ceux qui n’avaient pas beaucoup de temps de jeu comme Ben Arfa. Lucas fait aussi partie de cette catégorie, lui qui a progressivement disparu de la circulation avec l’arrivée de Julian Draxler et le réveil d’Angel Di Maria. Le Brésilien ne s’en est jamais offusqué publiquement, mais son avenir à Paris demeure incertain. Du moins pour le club de la capitale, qui selon L’Equipe, envisage sérieusement de le vendre.

Le PSG ne pourra pas récupérer les plus de 40 ME investis, mais l’approche de Fenerbahçe, qui serait prêt à mettre 25 ME sur la table, a éveillé l’intérêt de Henrique. Mais pas celui de Lucas, qui n’a pas du tout envie de quitter le Parc des Princes, et l’a fait savoir à sa direction. Le Brésilien le plus capé de l’histoire du club estime avoir encore sa chance pour la saison qui va prochainement débuter, et ne pourrait envisager un départ qu’en cas d’offre d’un club majeur européen. Autant dire que, même si le PSG obtenait un très bon magot de la part de la formation d’Istanbul, les chances de voir Lucas poser ses valises sur les rives du Bosphore sont extrêmement minces.