PSG : Le coup de force de Paris avec Verratti au mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Cadre du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons, Marco Verratti est souvent annoncé en Italie lors des différents marchés des transferts. Mais les clubs jettent tour à tour l'éponge...

Transféré de Pescara à Paris en 2012 pour 12 millions d'euros, Marco Verratti en vaut pratiquement sept fois plus aujourd'hui, même si sa valeur est inqualifiable. Par conséquent, et alors que le milieu de terrain se sent très bien au sein du club de la capitale française, peu de clubs sont en mesure de le recruter, hormis les grands d'Europe, comme le Real, le Barça ou le Bayern. Les formations italiennes, elles, rêvent de rapatrier la pépite au pays, mais elles se font petit à petit une raison. Après la Juventus, c'est au tour de l'Inter Milan de renoncer à Verratti, comme l'a avoué Piero Ausilio.

« Verratti, c'est difficile. C'est presque impossible de l'obtenir parce que le PSG est un club qui ne vend pas certains joueurs. Mais nous n'en savons pas plus que cela. Et nous ne sommes pas aussi avancés dans ce dossier, comme certains semblent le penser. Nous verrons quand il sera temps d'ouvrir les négociations ou pas », a lancé, sur Premium Sport, le directeur sportif de l'Inter, qui estime donc que Verratti est intouchable ou presque en vue d'un transfert lors de l'été prochain.