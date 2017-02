PSG : La Juventus fait un aveu déchirant pour Verratti

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Les dirigeants de la Juventus Turin l’ont déjà confié à plusieurs reprises ces dernières années, voir Marco Verratti quitter Pescara pour rejoindre le PSG a été un terrible affront pour eux, qui négociaient depuis longtemps pour sa venue mais n’ont pas vu venir Leonardo et l’offre parisienne. Depuis, le retour du milieu de terrain, qui a franchi de nombreux caps avec le PSG, est régulièrement évoqué, mais les prolongations s’enchainent pour « Petit Hibou ». Et au regard de sa performance de mardi contre Barcelone, la Juventus a presque rendu les armes dans l’idée de le recruter cet été.

« Si j’ai vu Verratti jouer contre Barcelone ? Bien sûr, je suis content pour lui et pour notre équipe nationale, cela ne peut être qu’une bonne chose. Après pour nous, cela fait augmenter son prix. C’est un grand joueur avec qui nous avons discuté, mais je pense que le faire venir est utopique car le PSG y tient beaucoup et se concentre sur lui et ne lui donnera aucune possibilité de partir », a prévenu Beppe Marotta, le directeur sportif de la Juventus, au micro de Mediaset. Un aveu assez rare, mais qui ne devrait freiner les rumeurs pour autant, l’Inter Milan étant récemment annoncé comme candidat à une offre à hauteur de 80 ME pour récupérer Marco Verratti.