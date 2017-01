PSG : Larqué compare un joueur à Cristiano Ronaldo et Messi

Dans : PSG, Ligue 1.

Solide vainqueur à Nantes, le PSG continue sur sa lancée en 2017 et semble, au niveau de l’état d’esprit et de la solidité, plus concentré et mobilisé qu’en 2016.

Mais si ce renouveau a plusieurs explications selon Jean-Michel Larqué, l’ancien capitaine des Verts insiste tout de même sur celle qui change totalement le visage des champions de France. Il s’agit du retour de Marco Verratti, enfin débarrassé de ses problèmes physiques et qui redevient impressionnant dans la récupération et l’utilisation du ballon. De quoi en faire le joueur indispensable du PSG, comme peuvent l’être Cristiano Ronaldo au Real Madrid et Lionel Messi à Barcelone, n’hésite pas à comparer Jean-Michel Larqué.

« Paris a fait un très bon match, sérieux. Mais rappelez-moi les noms des buteurs dans une équipe où le danger vient de partout ? Cavani ! Le PSG marche très bien, avec des joueurs en forme ou bien intégrés. On a assez craché sur les recrues du PSG pour en signaler une qui rend service : Meunier. Et puis surtout il y a le retour en grande forme de Verratti, ce n’est pas étranger à la performance parisienne. Ce PSG a battu proprement et sérieusement Nantes. Lucas a enfin fait un match de qualité. Ce qui est quand même rare. Draxler a un jeu plus facile à comprendre que Di Maria, qui ne sait pas lui-même ce qu’il veut faire. Mais, le catalyseur c’est Verratti, qui est un génie du football. Avec lui en forme, le PSG est différent. Comme Messi avec Barcelone ou Ronaldo avec le Real. C’est l’homme le plus important du PSG », a expliqué le consultant de RMC, pour qui Paris peut faire une deuxième partie de saison époustouflante, si l’Italien montre la voie.