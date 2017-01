PSG : La prolongation, on en est loin prévient Marquinhos

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la prolongation de Thiago Silva et celle imminente d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain aimerait s’entendre avec Marquinhos.

Même si le contrat du défenseur central de 22 ans expire en 2019, le club de la capitale sait que plusieurs grands d’Europe rêvent d’attirer le Brésilien. De toute façon, Marquinhos n’a pas l’intention de quitter Paris, surtout depuis qu’il a gagné sa place de titulaire la saison dernière. Seul problème, les négociations ne sont pas près d’aboutir.

« On a commencé les discussions et cela prendra peut-être encore un peu de temps. Je n'en sais pas plus, cela ne dépend pas que de moi, a prévenu l’ancien de la Roma dans le quotidien Le Parisien. Je suis tranquille, j'ai déjà un contrat jusqu'en 2019 et les choses sont claires de mon point de vue. Je suis bien au PSG, je sens que je fais partie du projet du club et, si j'ai toujours la confiance de la direction et du coach, je ne vois pas pourquoi je partirais. Et dans ma vie personnelle, tout se passe aussi très bien à Paris. » A un moment ou à un autre, les deux parties devraient finir par trouver un accord.