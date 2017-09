PSG : L'incroyable et terrifiante confidence du patron de l'UEFA sur le PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain débutera mardi à Glasgow son parcours européen. Et c'est peu dire que le club de la capitale sera observé dans toute l'Europe, et pas uniquement par des supporters du PSG. Car le mercato estival réalisé par le Paris SG a mis en colère les grosses cylindrées, habituées à se partager depuis des années la Ligue des champions, et peu décidées à voir un nouveau venu venir manger leur pain.

Dans ce combat anti-PSG, ou plutôt anti-Qatar, les clubs concernés, à savoir la Juventus, le FC Barcelone, le Real Madrid ou bien encore le Bayern Munich, peuvent compter sur Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA. Ce dernier multiplie les déclarations menaçantes et la rapidité avec laquelle l'instance européenne du football a déclenché une enquête a prouvé que les choses pourraient être compliquées malgré l'optimisme de Nasser Al-Khelaifi. Mais c'est surtout une petite phrase lancée la semaine passée par le patron de l'UEFA qui peut inquiéter le Paris Saint-Germain. En marge de la réunion de l'ECA, Ceferin aurait expliqué à certains de ses interlocuteurs que : « Si je veux être aussi populaire que Michel Platini, je sais que je dois exclure le PSG des Coupes européennes ». Une petite phrase relayée ce lundi par L'Equipe et qui n'est pas de nature à calmer les choses, même s'il est évident qu'Aleksander Ceferin va probablement rapidement nier l'avait prononcée.