PSG : Henrique veut devenir le roi du sportif à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

« Je ne reviendrai pas », a prévenu Leonardo, annoncé de retour au Paris Saint-Germain après la démission du directeur sportif Olivier Létang.

Alors qui sera le nouvel homme fort du club francilien ? Ces dernières semaines, le nom d’Andrea Berta a également circulé, le dirigeant de l’Atlético Madrid étant évidemment lié à l’entraîneur Diego Simeone… Mais a priori, la principale piste mène à Antero Henrique, actuellement de passage à Paris. L’occasion pour le Portugais de négocier avec le président Nasser Al-Khelaïfi.

Et selon SFR Sport, l’ancien dirigeant du FC Porto en a surtout profité pour poser ses conditions. En effet, Henrique veut éviter de commettre les erreurs commises chez les Dragons. Cette fois, celui qui a notamment attiré Radamel Falcao, Hulk et James Rodriguez souhaite devenir le seul décideur sur le plan sportif et imposer sa façon de travailler. Reste à savoir si Al-Khelaïfi est prêt à donner les pleins pouvoirs à son futur directeur sportif. En tout cas, les deux hommes continuent de négocier.