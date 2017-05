PSG : Leonardo ne reviendra pas, il n’en a aucune envie

Dans : PSG, Ligue 1.

Un an après la nomination de Patrick Kluivert au poste de directeur de football du Paris Saint-Germain, la situation dans ce secteur est assez catastrophique. L’ancien joueur néerlandais devrait laisser sa place faute d’avoir convaincu sur le marché des transferts et dans son implication, tout comme Olivier Letang qui a déjà annoncé la fin de son aventure parisienne. Résultat, un fauteuil de patron du secteur sportif est libre, et si deux noms reviennent régulièrement, Antero Henrique et Andrea Berta, celui de Leonardo fait clairement rêver les supporters parisiens. Toutefois, cela n’ira pas plus loin, comme l’a confié le dirigeant brésilien dans un entretien que Le Parisien publiera ce vendredi.

« Je ne reviendrai pas au PSG. D'abord, je ne suis pas à la recherche d'un travail. Ensuite, s'il n'y a pas de sentiment particulier qui me pousse à faire quelque chose, je ne le fais pas, ce n'est pas la peine. Enfin, ce qui a été fait avec le PSG appartient au passé et ce n'est plus possible de revenir. Quand je suis parti en 2013, c'était une décision forte de ma part et je savais aussi qu'il y avait des conséquences. C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit. Et puis, le club aussi a changé, a évolué. C'est normal, il faut passer à autre chose », a expliqué le technicien de 47 ans, qui n’est visiblement pas pressé de reprendre un nouveau projet, lui qui avait pourtant déclaré il y a quelques mois être tout proche d’un retour actif dans le monde du football. Mais pour l’heure, quatre ans après son départ, l’hypothèse d’un retour est à mettre aux oubliettes.