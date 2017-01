PSG : Gonçalo Guedes, c'est bouclé, mais à quoi joue Kluivert ?

Dans : PSG, Mercato.

Déjà discuté après ses choix lors du marché estival, Patrick Kluivert avait pour mission hivernale de recruter une doublure à Edinson Cavani.

La venue de Julian Draxler est jusqu’à présent une réussite et a permis de relancer l’animation offensive parisienne. Reste cette fameuse doublure qui, selon les critères, devait être capable de jouer en pointe, être suffisamment expérimentée pour répondre présent lors des gros rendez-vous, et être utilisable en Ligue des Champions. Tout le contraire de Gonçalo Guedes, pour qui Patrick Kluivert est également au Portugal afin de finaliser son transfert auprès de Jorge Mendes, son agent. Selon la presse portugaise, ce serait désormais bouclé, et Guedes va rejoindre Paris en milieu de semaine pour finaliser son transfert, avec la visite médicale et la signature de son contrat.

Mais, sans rien renier au talent du Portugais, ce dernier n’a que 20 ans, coûte très cher (30 ME), n’est pas alignable en Ligue des Champions, et n’est pas un attaquant de pointe. C'est un attaquant de soutien, capable de jouer sur les côtés mais qui préfère clairement l'axe, à un poste de neuf et demi qu'Unai Emery n'utilise pour le moment pas du tout. Mais le dirigeant néerlandais a certainement craqué sous la pression de cette dernière semaine du marché des transferts, se sentant obligé de faire un gros coup, alors qu’aucun numéro 9 n’entrait dans les critères pour boucler son marché des transferts. Autant dire qu'avec ce pari coûteux, Kluivert jouera très gros puisqu'entre l'été et l'hiver, le PSG aura déboursé plus de 130 ME pour se renforcer, sans forcément voir ses recrues crever le plafond pour le moment.