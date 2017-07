Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort en recrutant Daniel Alvès lors de ce mercato, mais si l'on en croit Unai Emery ce n'est pas fini. Car l'entraîneur espagnol du PSG l'annonce haut et fort, le club de la capitale veut ce qu'il se fait de mieux au monde, même si ce n'est pas facile. Alors que des rumeurs circulent intensément sur la possible venue de Neymar à Paris cet été, Unai Emery ne se démonte pas et affiche clairement ses ambitions à deux semaines de la reprise.

« Le PSG veut les meilleurs joueurs du monde qui sont dans les meilleurs clubs du monde. En décembre dernier, quand ça n'allait pas, on s'est vus avec le président pour parler des profils à trouver pour améliorer l'équipe. Si on veut rivaliser avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid et gagner la Ligue des champions, le PSG doit avoir un joueur du top 5 mondial. On cherche à en faire signer un cet été. Sanchez et Mbappé sont de très grands joueurs, en plus Mbappé est français. Je veux des Français dans une équipe française, prévient, dans L’Equipe, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a bien entendu répondu à une question sur le cas Neymar. Depuis qu'il est arrivé à Barcelone, Neymar a beaucoup progressé, j'y ai assisté quand j'étais à Séville. Et maintenant, il appartient au top 5 mondial. Le président et le club travaillent depuis des années pour attirer les meilleurs joueurs. L'équipe, mais aussi les supporters, seraient contents que l'on compte un joueur du top 5, 6 ou 7 en plus de ceux déjà très forts qui sont ici. Après, cette quête n'est pas aisée. Peut-être va-t-on y arriver. Peut-être pas. »