PSG : Emery impatient de remettre ça avec Monaco

Unai Emery, entraineur du PSG, après la qualification à Avranches (0-4), et le tirage au sort qui met Monaco sur la route de son équipe en demi-finale de la Coupe de France : « Félicitations à Avranches qui a mérité de jouer contre nous ces quarts de finale. En première mi-temps, ils ont mis beaucoup d’envie avec l’ambiance de leurs supporters. Nous avons mis un but qui a fait la différence. Mais nous n’avons pas joué comme nous le voulions. En deuxième mi-temps, l’équipe s’est améliorée dans la maîtrise et dans le jeu. Le résultat a suivi. On gagne 0-4 car nous avons bien joué en deuxième mi-temps mais félicitations à Avranches. Ce match était une bonne opportunité pour l’équipe et les joueurs. On veut maintenir une exigence dans cette compétition. Je suis content du travail des joueurs sur le terrain. PSG-Monaco, ce sera une très belle demi-finale. On voudra répéter le match de samedi. Cette demi-finale à Paris sera très belle. Nous voulons faire un bon chemin dans cette compétition. On veut profiter avec nos supporters pour gagner ce titre. Après la demi finale contre Monaco. Guingamp et Angers méritent aussi d’être à ce stade-là. Pour la Coupe de France, ce sera deux bons matchs ».