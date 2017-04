PSG : Emery dit merci pour tout à Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery, entraineur du Paris SG, après la victoire 4-0 devant Guingamp : « En première période, c'est vrai que l'équipe n'avait pas la capacité de surmonter l'adversaire comme nous le voulions. Nous avons éprouvé de la difficulté pour sortir de cette pression. Malgré cela, nous avons touché la transversale avec Cavani et eu une bonne occasion avec Matuidi. En deuxième période, quand tu marques le premier but, cela ouvre un peu le match. L'équipe a cherché les situations d'attaque d'une meilleure manière. Nous sommes plus contents de la seconde période que de la première. Mais Guingamp, qui est une équipe dure et avec beaucoup de discipline, n'a pas rendu le match facile. (Sur Cavani) Je crois qu'il a réalisé une très bonne performance. Il est très impliqué au PSG, il veut jouer tous les matches. Pour moi c'est important la passe décisive et le travail défensif qu'il a fait »