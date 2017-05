PSG : Draxler croit toujours au naufrage de Monaco

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Battu à Nice (3-1) dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a presque dit adieu au titre de champion de France cette saison.

Le club de la capitale est désormais relégué à trois points de l’AS Monaco, leader avec un match en retard. Autant dire que les Parisiens ont perdu gros à l’Allianz Riviera, sans compter les expulsions de Thiago Motta et d’Angel Di Maria, suspendus pour deux rencontres. On comprend pourquoi les coéquipiers de Julian Draxler ont eu du mal à se remotiver.

« C'est difficile à digérer, c'était un match important et nous avons perdu, nous sommes vraiment déçus, a confié l’Allemand au site officiel du PSG. Ce n'est pas simple de commencer une semaine après une défaite, mais nous sommes des professionnels, et nous devons avancer. Nous devons travailler pour revenir à notre meilleur niveau, et faire le meilleur match possible contre Bastia ce samedi. » Pour cela, l’actuel deuxième de L1 peut compter sur son entraîneur Unai Emery.

Paris n’a plus le droit à l’erreur

« Il nous a dit de continuer à travailler, il y a encore un peu d'espoir pour le titre, a raconté l’ailier de 23 ans. Mathématiquement, rien n'est joué. Ce ne sera pas évident bien sûr, parce que Monaco est impressionnant et il reste peu de matchs à disputer. Mais il ne faut rien lâcher, travailler toujours plus dur, pour nous, pour les supporters et pour tout le monde au club. On se prépare pour gagner samedi, et pour gagner toutes les rencontres qu'il nous reste à jouer. » En espérant au moins trois faux pas de l’ASM sur quatre matchs.