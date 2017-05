PSG : Domenech détruit une recrue qui n’avait rien demandé

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’heure où les prix grimpent de manière vertigineuse à chaque mercato, cela colle toujours une étiquette et une pression aux jeunes joueurs qui en sont victime. Ce fut le cas de James Rodriguez, Anthony Martial ou Paul Pogba pour les plus connus. Au PSG, Gonçalo Guedes s'ajoute pour le moment à la liste. Attaquant prometteur du Benfica Lisbonne, il a été acheté pour 30 ME et cire depuis le banc de touche parisien. Même s’il s’est mis en valeur contre Bastia ce samedi, le Portugais est d’ores et déjà à ranger dans la colonnes des échecs selon Raymond Domenech. Pour l’ancien sélectionneur, si un tel montant a été lâché pour un remplaçant qui ne concurrence même pas Edinson Cavani, c’est déjà qu’il y a un problème.

« Ils ont déjà montré qu’ils s’étaient trompés avec lui, parce qu’il joue peu et ne dispute que quelques minutes par-ci par-là. Ce n’est pas un joueur qui apporte beaucoup au jeu. Il est arrivé en janvier, peut-être qu’il ne s’est pas encore adapté. Mais nous revenons toujours à la même chose : la concurrence. Dans un grand club, les titulaires sont au-dessus du lot. Une erreur de casting pour une place de titulaire ? Si c’était l’idée en le faisant signer, la réponse est oui. Mais son rôle est peut-être de pousser par la concurrence comme Draxler a pu réveiller Di María », a confié Raymond Domenech dans un entretien à O Jogo. Un jugement sans pitié pour un joueur de 20 ans qui pourrait toutefois être l’une des victimes du mercato si jamais le PSG recrutait une nouvelle vedette en attaque cet été.