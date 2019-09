PSG : Paris va refaire peur à la Ligue 1, Mbappé le jure !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est une évidence, le Paris Saint-Germain a beau être le leader de la Ligue 1, le club de la capitale n'est plus le monstre effrayant qui faisait déjouer ses adversaires et collait des valises à ses rivaux. Pour preuve, en quatre matches, le PSG s'est imposé 3 fois 1 à 0 comme ce samedi à Bordeaux. Evoquant cette banalisation de son équipe, Kylian Mbappé avoue qu'effectivement le Paris Saint-Germain ne provoque plus d'angoisse pour ses adversaires. Mais le Champion du monde du PSG prévient que Neymar et lui ont bien l'intention de faire à nouveau peur en Ligue 1.

« Ce n’est pas facile. Il faut admettre qu’on fait moins peur ces derniers temps. Les équipes se disent qu’elles peuvent. Maintenant, c’est à nous de montrer et de faire en sorte sur les prochaines semaines qu’elles ne peuvent pas. Nos adversaires arrivent à produire de plus en plus de jeu. Ils viennent de plus en plus haut. Ça nous fait courir de plus en plus. Donc on est de plus en plus fatigués. C’est normal, quand tu ne gagnes pas les matchs, les équipes ont moins peur de toi. Il faut se remettre à gagner, se remettre à marquer beaucoup de buts. Je pense que ça va revenir comme avant », a confié Kylian Mbappé, qui reste confiant concernant la suite de la saison du Paris Saint-Germain.