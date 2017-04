PSG : Di Maria colle une énorme pression sur Verratti et Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Angel Di Maria est plutôt discret dans les médias, mais son gros passage à vide étant désormais oublié, l'ailier argentin du Paris Saint-Germain sort de son mutisme. Et parmi les sujets évoqués par Di Maria sur Canal+, l'un concernait l'avenir de Marco Verratti. Car les propos récents du très bavard agent de l'international italien du PSG ont clairement semé le trouble. Pour Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir Marco Verratti au prochain mercato, car si c'était le cas alors cela pourrait être la débandade dans les rangs du PSG.

« Oui le départ de Marco Verratti serait un coup dur. Je pense que Paris ne le laissera pas partir. C’est très difficile de laisser partir des joueurs comme Marco ou Marquinhos. Ce sont des joueurs qui évoluent à très haut niveau, et qui peuvent aller encore plus haut. Ce serait une folie de les laisser partir. Après le Barça, c’était normal de se poser des questions, mais Marco est très heureux ici. Ca se voit à chaque match, quand on le regarde jouer. Si je reste, il reste aussi, on reste tous ! », explique un Angel Di Maria, pour le moins très franc et direct dans ce dossier très chaud du prochain mercato parisien.