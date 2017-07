PSG : Daniel Alves à Paris, ce n'est qu'une rumeur pour City

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Libre de tout contrat après avoir été libéré par la Juventus Turin, Dani Alves fait saliver l’Europe. Plus particulièrement Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, qui pensait sans doute enregistrer plus rapidement la venue de l’international brésilien. Oui mais voilà… Ces dernières heures, le Paris Saint-Germain a activé cette piste pour combler un éventuel départ de Serge Aurier, et cela semble avoir ralenti les pourparlers entre l’ancien joueur de la Juventus et Manchester City. Pourtant, ce dernier serait bel et bien toujours proche de s’engager en faveur des Sky Blues.

Selon les informations de James Ducker, journaliste pour The Telegraph, Manchester City reste relativement optimiste quant à la signature de Dani Alves dans les prochains jours. Néanmoins, cette source britannique confirme que le PSG est bel et bien entré dans ce dossier au cours des dernières heures. Mais Daniel Aves est toujours attendu à Manchester City dans les prochaines heures pour s’engager avec le club et remplacer numériquement Pablo Zabaleta, parti libre à West Ham à l’issue de la saison.