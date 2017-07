PSG : Dani Alves plaque Manchester City pour signer au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Libéré de son contrat par la Juventus, Dani Alves était cité comme très proche de Manchester City, l'ancien barcelonais étant même attendu en début de semaine prochaine par Pep Guardiola. Mais ce samedi soir, L'Equipe TV croit savoir que la donne a radicalement changé dans ce dossier.

En effet, notre confrère affirme que finalement Dani Alves a négocié discrètement avec les dirigeants du Paris Saint-Germain et aurait donné son accord au club de la capitale. Constatant que l'affaire trainait avec les Citizens, Antero Henrique s'est lancé dans la bataille et semble avoir eu gain de cause. Une info à toutefois prendre avec des pincettes, le PSG étant souvent cité dans des dossiers afin de faire grimper les prix et les salaires. Le cas Pepe l'a confirmé cette semaine. Mais si le Paris Saint-Germain obtenait la signature du défenseur brésilien de 34 ans, ce serait évidemment une belle opération.