PSG : Dani Alves arrive au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi, l'épouse de Dani Alves avait embrasé le mercato en mettant en ligne via Instagram une courte vidéo où l'on voyait le défenseur brésilien dormir tranquillement dans un avion. Restait à savoir si ce vol privé prenait la destination de Paris ou de Manchester, ce qui évidemment était décisif pour savoir si Dani Alves, laissé libre par la Juventus, allait signer au PSG ou à Manchester City.

Et selon différentes sources, c'est dans la capitale française, et plus précisément au Bourget, que l'avion transportant le joueur et son épouse s'est posé il y a quelques minutes. @ParisUnited6 confirme qu'effectivement Dani Alves arrive au Paris Saint-Germain et devrait être le deuxième renfort du mercato après Yuri Berchiche. Sans être désagréable avec ce dernier, la signature de l'ancien barcelonais au PSG fera probablement beaucoup plus de bruit que la sienne.